Мерц, Макрон и Туск приедут в Кишинев на День Независимости Молдовы

Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск запланировали поездку в Молдову 27 августа, в День независимости страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Федерального правительства ФРГ.

"Федеральный канцлер Фридрих Мерц 27 августа 2025 года посетит Республику Молдова. Визит состоится по случаю Дня независимости Молдовы в формате Веймарского треугольника - вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском", - говорится в сообщении.

Как отмечается, всех их во второй половине дня примет президент Молдовы Майя Санду. После этого состоится совместная пресс-конференция Кроме того, вечером будет совместный ужин в формате Веймарского треугольника.

Затем, начиная с 20:30, канцлер Мерц примет участие в праздновании Дня независимости Молдовы и выступит с речью.

День независимости Молдовы и стремление страны в ЕС

Отметим, что Молдова, как и Украина, будет праздновать в этом году 34 года независимости страны. Как известно, 27 августа 1991 года парламент Молдовы принял декларацию о независимости, таким образом отсоединившись от СССР.

На сегодня Молдова стремится стать членом Евросоюза и блок уже рассматривает возможность открыть первый переговорный кластер для страны. Причем по данным Politico, Молдова может опередить Украину на пути в ЕС.

Также мы недавно мы писали, что уже в сентябре этого года Молдову ожидают парламентские выборы. Россия в свою очередь, как писали в ЦПД, пытается повлиять на их результаты своей информационной кампанией.

