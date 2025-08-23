Мерц, Макрон и Туск приедут в Кишинев на День Независимости Молдовы

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск запланировали поездку в Молдову 27 августа, в День независимости страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Федерального правительства ФРГ.
"Федеральный канцлер Фридрих Мерц 27 августа 2025 года посетит Республику Молдова. Визит состоится по случаю Дня независимости Молдовы в формате Веймарского треугольника - вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском", - говорится в сообщении.
Как отмечается, всех их во второй половине дня примет президент Молдовы Майя Санду. После этого состоится совместная пресс-конференция Кроме того, вечером будет совместный ужин в формате Веймарского треугольника.
Затем, начиная с 20:30, канцлер Мерц примет участие в праздновании Дня независимости Молдовы и выступит с речью.
Отметим, что Молдова, как и Украина, будет праздновать в этом году 34 года независимости страны. Как известно, 27 августа 1991 года парламент Молдовы принял декларацию о независимости, таким образом отсоединившись от СССР.
На сегодня Молдова стремится стать членом Евросоюза и блок уже рассматривает возможность открыть первый переговорный кластер для страны. Причем по данным Politico, Молдова может опередить Украину на пути в ЕС.
Также мы недавно мы писали, что уже в сентябре этого года Молдову ожидают парламентские выборы. Россия в свою очередь, как писали в ЦПД, пытается повлиять на их результаты своей информационной кампанией.