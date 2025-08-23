Мерц, Макрон и Туск приедут в Кишинев на День Независимости Молдовы

"Федеральный канцлер Фридрих Мерц 27 августа 2025 года посетит Республику Молдова. Визит состоится по случаю Дня независимости Молдовы в формате Веймарского треугольника - вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском", - говорится в сообщении.

Как отмечается, всех их во второй половине дня примет президент Молдовы Майя Санду. После этого состоится совместная пресс-конференция Кроме того, вечером будет совместный ужин в формате Веймарского треугольника.

Затем, начиная с 20:30, канцлер Мерц примет участие в праздновании Дня независимости Молдовы и выступит с речью.