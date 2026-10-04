Мерц у Києві закликав Путіна зупинити цю "безглузду війну"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Києва закликав російського диктатора Владимира Путіна негайно припинити удари по цивільному населенню та зупинити війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA .

Перебуваючи біля зруйнованої будівлі Національної академії наук у Києві, німецький канцлер звернувся безпосередньо до Путіна із закликом зупинити бойові дії та перейти до переговорного процесу.

"Пане Путін, зупиніть цю безглузду війну! Ми готові до переговорів, ми готові говорити один з одним про припинення цієї війни. Але ці варварські напади на цивільне населення України мають припинитися", - наголосив Мерц.

Він підкреслив, що будь-які переговори можливі лише після того, як замовкне зброя, а також назвав систематичні атаки Росії на цивільні об'єкти та інфраструктуру України воєнними злочинами.

Фрідріх Мерц відвідав Національну академію наук у супроводі президента України Владимира Зеленського.

Будівля академії була уражена російським безпілотником серед дня. Унаслідок влучання та подальшої пожежі повністю знищено два поверхи історичної споруди.

Також внаслідок атаки загинула одна жінка, ще близько шести осіб отримали поранення.

Візит відбувався на тлі постійної загрози повторних обстрілів. Під час перебування німецької делегації у місті неодноразово лунала повітряна тривога через загрозу ворожих дронів, а на півночі столиці зранку було зафіксовано влучання в міст.

Канцлер Німеччини звернув увагу на те, що РФ щодня завдає ударів по інфраструктурних об'єктах України напередодні зимового періоду.

За його словами, такі дії спрямовані проти цивільного населення, тому німецька сторона продовжує наполягати на негайній зупинці російської агресії.