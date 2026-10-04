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Канцлер Німеччини прибув до Києва з неоголошеним візитом

08:00 04.10.2026 Нд
2 хв
aimg Едуард Ткач
Канцлер Німеччини прибув до Києва з неоголошеним візитом Фото: Фрідріх Мерц (Getty Images)
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Зранку в неділю, 4 жовтня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Києва з неоголошеним візитом. У нього очікується зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

"Сьогодні я приїхав до Києва, тому що найближчими тижнями України потребує нашої підтримки. Якщо не зупинити Росію, її військова машина рано чи пізно обернеться проти нас", - заявив Мерц на вокзалі після того, як прибув.

Він також зазначив, що незабаром для українців настане п'ята військова зима. Зокрема, Росія продовжує бомбардувати міста, житлові будинки та теплоелектростанції. При цьому канцлер наголосив, що українців не зламати.

Крім того, німецький чиновник анонсував зустріч із Зеленським та повідомив, що запевнить його у збереженні підтримки.

"Наше партнерство - це вулиця з двостороннім рухом. Німецькі та українські компанії спільно розробляють технології, які приносять користь обом країнам. Це робить нас більш захищеними та сильними", - резюмував він.

Зазначимо, що це перший візит Мерца до України з травня 2025 року. Після прибуття його зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, кілька тижнів тому Мерц заявив, що на Європу чекають вирішальні тижні та місяці з "захисту свободи і миру нашого континенту" від Росі . Він наголосив, що безпека Європи має перебувати в центрі уваги політичних дій, а Україні потрібно ще більше допомагати у війні, розпочатій Росією.

Також ми писали, що після зустрічі глав МЗС Німеччини та РФ Мерц заявив, що Росія не зацікавлена брати участь у реальних мирних переговорах. На цьому фоні він пообіцяв продовжити підтримку України.

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Фрідріх Мерц Війна в Україні
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