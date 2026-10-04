Мерц в Киеве призвал Путина остановить эту "бессмысленную войну"

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Киев призвал российского диктатора Владимира Путина немедленно прекратить удары по гражданскому населению и остановить войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA .

Находясь возле разрушенного здания Национальной академии наук в Киеве, немецкий канцлер обратился к Путину с призывом остановить боевые действия и перейти к переговорному процессу.

"Господин Путин, остановите эту дурацкую войну! Мы готовы к переговорам, мы готовы говорить друг с другом о прекращении этой войны. Но эти варварские нападения на гражданское население Украины должны прекратиться", - подчеркнул Мерц.

Он подчеркнул, что любые переговоры возможны только после того, как оно замолчит, а также назвал систематические атаки России на гражданские объекты и инфраструктуру Украины военными преступлениями.

Фридрих Мерц посетил Национальную академию наук в сопровождении президента Украины Владимира Зеленского.

Здание академии было поражено русским беспилотником среди дня. В результате попадания и последующего пожара полностью уничтожены два этажа исторического сооружения.

Также в результате атаки погибла одна женщина, еще около шести человек получили ранения.

Визит проходил на фоне постоянной угрозы повторных обстрелов. Во время пребывания немецкой делегации в городе неоднократно звучала воздушная тревога из-за угрозы вражеских дронов, а на севере столицы с утра было зафиксировано попадание в мост.

Канцлер Германии обратил внимание на то, что РФ ежедневно наносит удары по инфраструктурным объектам Украины накануне зимнего периода.

По его словам, подобные действия направлены против гражданского населения, поэтому немецкая сторона продолжает настаивать на немедленной остановке российской агрессии.