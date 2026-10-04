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Мільярдна допомога та угода про дрони: ЗМІ розкрили мету візиту Мерца до Києва

09:24 04.10.2026 Нд
3 хв
aimg Марія Науменко
Мільярдна допомога та угода про дрони: ЗМІ розкрили мету візиту Мерца до Києва Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрічає канцлера Німеччини Фрідріха Мерца у Києві 4 жовтня 2026 року (x.com/andrii_sybiha)
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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Києва з новим пакетом підтримки та планами розширити спільне виробництво зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами представників німецького уряду, під час поїздки Мерц має оголосити про новий пакет підтримки України.

Йдеться про 1 млрд євро військової допомоги та ще 350 млн євро на відновлення енергетичного сектору. Крім того, очікується укладення домовленості про спільне виробництво різних типів безпілотників.

"Сьогодні я приїхав до Києва, бо Україна потребує всієї нашої підтримки в найближчі тижні", - заявив Мерц.

Канцлер наголосив, що Росія продовжує завдавати ударів по містах, житлових будинках і теплоелектростанціях. За його словами, якщо РФ не зупинити, її військова машина рано чи пізно може бути спрямована проти інших країн.

"Сьогодні я скажу президенту Зеленському: "Ви можете й надалі розраховувати на нашу допомогу", - додав Мерц.

До складу німецької делегації увійшла міністр економіки Катерина Райхе, а також представники великих компаній. Серед них - Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence та Quantum Systems.

Окрему увагу під час переговорів планують приділити оборонному виробництву. Раніше Зеленський повідомляв, що Україна та Німеччина готують угоду про спільне виробництво дронів, ракет і відповідного програмного забезпечення.

Одним із ключових напрямів може стати створення безпілотників-перехоплювачів для боротьби з російськими реактивними ударними дронами. Компанія Quantum вже випробувала відповідні технології.

У квітні Quantum та українська компанія WIY Drones оголосили про створення спільного підприємства Quantum WIY Industries. Воно має займатися виробництвом перехоплювального дрона "Стріла" та технологій протиповітряної оборони.

Ще один напрям співпраці - спільна розробка та виробництво озброєння з дальністю понад 1 000 км. Україна зможе використовувати таку зброю для ураження цілей на значній відстані від лінії фронту.

Німецькі посадовці очікують, що поглиблення оборонного партнерства буде вигідним і для самої Німеччини. Йдеться, зокрема, про повернення частини коштів і технологій у німецьку економіку, а також розвиток засобів захисту критичної інфраструктури від безпілотників.

Водночас під час візиту Мерц має порушити й питання реформ в Україні. Зокрема, Німеччина очікує від українського уряду подальшого прогресу у виконанні вимог, пов'язаних із євроінтеграцією та боротьбою з корупцією.

Нагадуємо, у неділю, 4 жовтня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Києва з неоголошеним візитом. Після прибуття на вокзалі його зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

У Києві Мерц має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та підтвердити подальшу підтримку України з боку Німеччини. Це перший візит Мерца до України з 2025 року.

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Україна Фрідріх Мерц Підтримка України Дрони
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