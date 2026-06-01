Мерц готує план, як не посваритися з Трампом на саміті НАТО, - Bloomberg

За даними джерел агентства, наприкінці червня в Берліні може відбутися зустріч лідерів Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі. До участі також планують запросити генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Очікується, що учасники зустрічі підготують пакет кроків, який має продемонструвати готовність європейських союзників брати на себе більшу відповідальність за оборону континенту та зміцнення НАТО.

Чому Європа готується до переговорів із Трампом

За інформацією Bloomberg, консультації відбуваються на тлі дедалі гостріших суперечок між адміністрацією Трампа та європейськими союзниками.

Президент США неодноразово критикував країни НАТО за недостатні оборонні витрати та ставив під сумнів готовність партнерів виконувати свої зобов'язання. Після початку американської та ізраїльської військової кампанії проти Ірану розбіжності лише посилилися.

Європейські лідери, яких Вашингтон не залучав до ухвалення рішень щодо конфлікту, переважно відмовилися підтримати військову операцію.

Окреме напруження виникло між Трампом та Мерцом. Німецький канцлер розкритикував дії американської адміністрації щодо Ірану та заявив, що американські переговорники зазнають "приниження" з боку іранських колег. Після цього Трамп оголосив про виведення понад 5 тисяч американських військових із Німеччини.

Підготовка до саміту НАТО

Як зазначили джерела агентства, міністри оборони країн E5 також проведуть окрему зустріч у Парижі. Вона має відбутися 12 червня та стане частиною підготовки до саміту НАТО, який пройде 7-8 липня в Анкарі.

На переговорах планують обговорити координацію оборонної політики та можливі зміни в системі командування на випадок подальшого загострення безпекової ситуації в Європі.

Розбіжності між США та Європою

Останніми місяцями між США та європейськими союзниками посилилися дискусії щодо майбутньої ролі Вашингтона в НАТО. За даними Spiegel, США планують радикально скоротити свій військовий внесок у НАТО та перекласти значну частину відповідальності за оборону Європи на європейських союзників.

У самому Альянсі такі зміни називали потенційним "поворотним моментом", який може змусити європейські країни швидше нарощувати власні військові спроможності.

Попри жорсткі заяви адміністрації Трампа на адресу Європи, у НАТО не бачать кризи у відносинах із Вашингтоном.