Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Мерц готовит план, как не поссориться с Трампом на саммите НАТО, - Bloomberg

19:07 01.06.2026 Пн
3 мин
Как союзники по НАТО собираются исправлять раскол?
aimg Мария Науменко
фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)

Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует собрать ключевых европейских лидеров перед саммитом НАТО. Цель - выработать общий подход к президенту США Дональду Трампу и избежать новых споров внутри Альянса.

По данным источников агентства, в конце июня в Берлине может состояться встреча лидеров Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши. К участию также планируют пригласить генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Ожидается, что участники встречи подготовят пакет шагов, который должен продемонстрировать готовность европейских союзников брать на себя большую ответственность за оборону континента и укрепление НАТО.

Почему Европа готовится к переговорам с Трампом

По информации Bloomberg, консультации проходят на фоне все более острых споров между администрацией Трампа и европейскими союзниками.

Президент США неоднократно критиковал страны НАТО за недостаточные оборонные расходы и ставил под сомнение готовность партнеров выполнять свои обязательства. После начала американской и израильской военной кампании против Ирана разногласия только усилились.

Европейские лидеры, которых Вашингтон не привлекал к принятию решений по конфликту, преимущественно отказались поддержать военную операцию.

Отдельное напряжение возникло между Трампом и Мерцом. Немецкий канцлер раскритиковал действия американской администрации в отношении Ирана и заявил, что американские переговорщики подвергаются "унижению" со стороны иранских коллег. После этого Трамп объявил о выводе более 5 тысяч американских военных из Германии.

Подготовка к саммиту НАТО

Как отметили источники агентства, министры обороны стран E5 также проведут отдельную встречу в Париже. Она должна состояться 12 июня и станет частью подготовки к саммиту НАТО, который пройдет 7-8 июля в Анкаре.

На переговорах планируют обсудить координацию оборонной политики и возможные изменения в системе командования на случай дальнейшего обострения ситуации с безопасностью в Европе.

Разногласия между США и Европой

В последние месяцы между США и европейскими союзниками усилились дискуссии относительно будущей роли Вашингтона в НАТО. По данным Spiegel, США планируют радикально сократить свой военный вклад в НАТО и переложить значительную часть ответственности за оборону Европы на европейских союзников.

В самом Альянсе такие изменения называли потенциальным "поворотным моментом", который может заставить европейские страны быстрее наращивать собственные военные возможности.

Несмотря на жесткие заявления администрации Трампа в адрес Европы, в НАТО не видят кризиса в отношениях с Вашингтоном.

Председатель Военного комитета Альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что союзники уже увеличивают оборонные расходы и движутся к выполнению новых целей НАТО, в частности по доведению расходов на оборону до 5% ВВП.

В то же время Welt am Sonntag писало, что Соединенные Штаты могут начать сворачивать часть своего военного присутствия в Европе быстрее, чем ожидали союзники.

По данным издания, Вашингтон не планирует длительного переходного периода и стремится как можно быстрее перейти к модели, при которой основную ответственность за конвенциональную оборону континента будут нести европейские государства.

