ua en ru
Чт, 25 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Мерц у Гданську пояснив полякам, чому треба підтримувати Україну

15:26 25.06.2026 Чт
3 хв
Мерц провів паралель між німецько-польським миром і майбутнім України в Європі
aimg Ірина Глухова
Мерц у Гданську пояснив полякам, чому треба підтримувати Україну Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц чітко пояснив, чому Європа стоїть поруч з Україною та провів паралель між післявоєнним примиренням Німеччини з Польщею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Мерца на Конференції з відновлення України у польському Гданську.

Мерц звернувся до поляків

Свій виступ на конференції, на яку через конфлікт навколо історичних питань не приїхав президент України Володимир Зеленський, Фрідріх Мерц розпочав зі згадки про німецько-польське примирення.

Звернувшись до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска канцлер нагадав, що саме тут, у Гданську, 87 років тому розпочалася Друга світова війна.

"35 років тому Німеччина і Польща підписали Договір про добросусідство. Ця річниця є знаковою для німецько-польських відносин", - заявив канцлер.

Він також подякував польському народові за те, що після трагедії Другої світової війни між двома країнами вдалося досягти миру та добросусідства.

"Протягом цих 35 років поляки й німці довели, що навіть після жахливих злочинів, які німці скоїли в Польщі та проти польського народу між 1939 і 1945 роками, мир, добросусідство і дружба можливі. Я глибоко вдячний польському народові за це", - сказав Мерц.

Чому Європа підтримує Україну

Канцлер Німеччини наголосив, що європейські країни підтримують Україну не лише заради безпеки, а й заради захисту свободи.

"Сьогодні ж загальна картина така: ми, європейці, стоїмо пліч-о-пліч не лише для того, щоб захищати безпеку чи добробут на нашому континенті. Ми стоїмо пліч-о-пліч, щоб захищати свободу в Європі. Саме тому ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною", - заявив Мерц.

Що відомо про конференцію у Гданську та чому Зеленський не поїхав

Сьогодні, 25 червня, у польському Гданську стартувала Конференція з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2026).

Захід триватиме два дні і збере до 5 тисяч учасників - лідерів держав, представників урядів, міжнародних фінансових інституцій та бізнесу.

Українську делегацію очолила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко - замість президента Володимира Зеленського, який відмовився від участі.

Причина - загострення відносин між Варшавою і Києвом після того, як Зеленський присвоїв одному з підрозділів ЗСУ найменування "Героїв УПА".

Польська влада різко розкритикувала це рішення, а президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла.

Утім, у польському уряді назвали правильним рішення Зеленського не відвідувати Конференцію.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав це "жестом деескалації напруги" і визнав, що між президентами двох країн останнім часом виникла непотрібна емоційна напруга.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Польща Фрідріх Мерц Війна в Україні
Новини
Україна отримала велику партію літаків для підготовки військових пілотів
Україна отримала велику партію літаків для підготовки військових пілотів
Аналітика
Чи повернуться відключення світла влітку: інтерв'ю з головою "Укренерго"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Чи повернуться відключення світла влітку: інтерв'ю з головою "Укренерго"