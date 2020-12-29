В МЭРТ рассчитывают на 12 млрд гривен от большой приватизации в 2021 году

Министр развития экономики Игорь Петрашко заявил, что ведомство рассчитывает на 12 млрд гривен от большой приватизации в следующем году. Малая приватизация в этом году принесла в госбюджет более 2,5 млрд гривен.

Об этом сообщает правительственный портал.

"По состоянию на 15 декабря проведено 419 успешных аукционов по объявленной стоимости более 809 млн грн. Рост цены на аукционах составляет 307%. Доход от продажи составил более 2,5 млрд грн при плане в 400 млн грн", - указано в сообщении.

При этом в 2019 году в государственный бюджет от приватизации перечислено 549,471 млн гривен.

"Конкретный пример успешной приватизации - продажа гостиницы "Днепр", рекорд продаж которого составляет 1 млрд 111 млн 111 тыс. грн", - отметил Петрашко.

Указано, что приватизация спиртовых активов принесла более 1 млрд гривен. Уже продано 18 спиртовых активов.

"Одним из последних важных решений стало разблокирование большой приватизации. По оценкам, бюджет в следующем году должен получить 12 млрд гривен", - отмечается в сообщении.

По словам министра, Кабинет министров одобрил законопроект и передал его на рассмотрение Верховной рады.

"Считаю, что сейчас подходящее время для моратория. Уже в следующем году ожидаем экономическое восстановление как Украины, так и других европейских стран", - подытожил глава МЭРТ.

Напомним, ранее в Фонде госимущества подчеркнули, что приватизация государственного имущества в 2020 году принесла в государственный бюджет в пять раз больше, чем в прошлом году.

Как писало РБК-Украина, КМУ планирует возобновить процесс приватизации в 2021 году. Из закона предлагается исключить пункт, запрещающий проведение аукционов во время карантина.

Отметим, премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания 23 декабря озвучил перечень предприятий для приватизации в 2021 году.