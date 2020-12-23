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Правительство планирует возобновить большую приватизацию во время карантина

Киев, Среда 23 декабря 2020 14:55
Правительство планирует возобновить большую приватизацию во время карантина
Фото: заседание правительства (пресс-служба КМУ)
Автор: Александр Белоус

Законопроект будет подан в Раду

Кабинет министров планирует возобновить процесс приватизации в 2021 году. Из закона предлагается исключить пункт, который запрещает проведение аукционов во время карантина.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 23 декабря, которое транслировалось на Youtube.

Законопроектом предлагается исключить пункт закона "О приватизации государственного и коммунального имущества", согласно которому временно, на период установления Кабинетом министров карантина и ограничительных мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (СОVID-19), аукционы по продаже объектов большой приватизации не проводятся.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, бюджет Украины требует ресурсов для борьбы с пандемией, удержания экономической стабильности и быстрейшего восстановления деловой активности после ограничительных мер.

"Поэтому с целью наполнения государственного бюджета средствами от продажи объектов большой приватизации целесообразно снять законодательные ограничения на осуществление любых мероприятий по приватизации объектов большой приватизации, в том числе проведения аукционов", - говорится в документе.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания 23 декабря озвучил перечень предприятий для приватизации в 2021 году.

По данным опроса КМИС, поручение президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации в той или иной степени одобряют 37% украинцев. В то же время 41% респондентов негативно относятся к поручению Зеленского начать продажу государственного имущества, а 20% затрудняются с ответом.

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Новости Украины Экономика Кабинет Министров УкраиныприватизацияЗакон

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