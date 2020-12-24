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Приватизация принесла госбюджету в пять раз больше, чем в прошлом году

Киев, Четверг 24 декабря 2020 13:56
Приватизация принесла госбюджету в пять раз больше, чем в прошлом году
Фото: ФГИ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Приватизация государственного имущества в 2020 году принесла в государственный бюджет 2,5 млрд гривен. Это почти в пять раз больше, чем в прошлом году (547 млн гривен).

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины (ФГИ).

Как отмечается в сообщении, всего в течение этого года Фонд госимущества продал 1884 объектов, в том числе 13 активов спиртовой отрасли.

В пресс-службе добавили, что ФГИ планирует до конца года улучшить показатели по продаже государственного имущества.

Приватизация принесла госбюджету в пять раз больше, чем в прошлом году

Напомним, Кабинет министров планирует возобновить процесс приватизации в 2021 году. Из закона предлагается исключить пункт, который запрещает проведение аукционов во время карантина.

Отметим, премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания 23 декабря озвучил перечень предприятий для приватизации в 2021 году.

По данным опроса КМИС, поручение президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации в той или иной степени одобряют 37% украинцев. В то же время 41% респондентов негативно относятся к поручению Зеленского начать продажу государственного имущества, а 20% затрудняются с ответом.

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Новости Украины Экономика приватизацияФГИимущество

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