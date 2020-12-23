Шмыгаль назвал предприятия для приватизации в 2021 году

Фото: заседание правительства (пресс-служба КМУ)

Кабмин снова планирует продать Одесский припортовый завод

Кабинет министров планирует в 2021 году получить от приватизации 12 млрд гривен. На продажу выставят ряд предприятий.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства 23 декабря, которое транслировалось на Youtube.

"Это пять теплоектроцентралей, три облнерго, завод "Большевик", Одесский припортовый завод, Объединенная горно-химическая компания, "Президент-Отель", - сказал он.

Как отметил Шмыгаль, "приватизация - это серьезный удар по коррупции и интересах тех дельцов, которые привыкли зарабатывать на государственных предприятиях. В 2021 году мы хотим, чтобы процесс приватизации ускорился".

По его словам, "послы стран G7 так же поддерживают правительство на пути прозрачной и выгодной для государства приватизации".

Отметим, в конце марта приватизация крупных предприятий в Украине была остановлена до стабилизации на финансовых рынках.

По данным опроса КМИС, поручение президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации в той или иной степени одобряют 37% украинцев. В то же время 41% респондентов негативно относятся к поручению Зеленского начать продажу государственного имущества, а 20% затрудняются с ответом.