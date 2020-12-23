ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Шмыгаль назвал предприятия для приватизации в 2021 году

Киев, Среда 23 декабря 2020 14:17
Шмыгаль назвал предприятия для приватизации в 2021 году
Фото: заседание правительства (пресс-служба КМУ)
Автор: Александр Белоус

Кабмин снова планирует продать Одесский припортовый завод

Кабинет министров планирует в 2021 году получить от приватизации 12 млрд гривен. На продажу выставят ряд предприятий.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства 23 декабря, которое транслировалось на Youtube.

"Это пять теплоектроцентралей, три облнерго, завод "Большевик", Одесский припортовый завод, Объединенная горно-химическая компания, "Президент-Отель", - сказал он.

Как отметил Шмыгаль, "приватизация - это серьезный удар по коррупции и интересах тех дельцов, которые привыкли зарабатывать на государственных предприятиях. В 2021 году мы хотим, чтобы процесс приватизации ускорился".

По его словам, "послы стран G7 так же поддерживают правительство на пути прозрачной и выгодной для государства приватизации".

Отметим, в конце марта приватизация крупных предприятий в Украине была остановлена до стабилизации на финансовых рынках.

По данным опроса КМИС, поручение президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации в той или иной степени одобряют 37% украинцев. В то же время 41% респондентов негативно относятся к поручению Зеленского начать продажу государственного имущества, а 20% затрудняются с ответом.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Экономика Кабинет Министров Украиныприватизацияправительство

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь