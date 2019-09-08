МЭРТ назвало объем международной технической помощи Украине

Фото: флаги Украины и ЕС flicjr.com/petroporoshenko)

Почти половина международной помощи пошла на Чернобыль

В течение первого полугодия 2019 года в Украине реализовывалось 522 проектов технической помощи (МТП) на общую сумму 5,9 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины (МЭРТ).

Как отметили в пресс-службе, среди этих проектов - 10 суммарной стоимостью 2,4 млрд долларов, которые финансируются из Чернобыльского фонда "Укрытие" и Счета ядерной безопасности.

По данным МЭРТ, в І полугодии 2019 года крупнейшими по объемам финансирования проектов МТП донорами стали:

США - более 2,2 млрд долларов,

ЕС - 470 млн долларов,

Германия - 345 долларов,

Канада - 141 млн долларов,

Распределение объемов финансирования проектов МТП по сферам целевого назначения в І полугодии 2019 года выглядит следующим образом:

Ядерная безопасность - 2,6 млрд долларов (45%),

Национальная безопасность и оборона - 1,4 млрд долларов (24%),

Управление и гражданское общество - 447 млн долларов (8%),

Восстановление Донбасса и поддержка внутренне перемещенных лиц - 364 млн долларов (6%)

Кроме того, в течение отчетного периода было подписано:

3 договора с правительством Китая на поставку медицинского оборудования для 7 больниц, 50 спасательных машин для ГСЧС и 200 млн юаней (около 30 млн долларов),

4 договора с правительством США на сумму 88 млн долларов,

5 соглашений с Европейской Комиссией о финансировании программ на сумму 126,9 млн евро,

1 договор с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) на 350 тыс долларов

Отметим, международная техническая помощь - это ресурсы и услуги, что предоставляются донорами на безоплатной и безвозвратной основе с целью поддержки Украины согласно международных договоров

Напомним, по данным Министерства экономического развития и торговли Украины, по состоянию на начало 2019 года в Украине реализовывались 486 проектов технической помощи на общую сумму 6,1 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли в конце октября 2018 года сообщил, что Европейский Союз за последние четыре года предоставил Украине около 10 млрд евро помощи. В общую сумму входят как грантовая помощь, так и кредиты.