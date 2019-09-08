МЕРТ назвало обсяг міжнародної технічної допомоги Україні

Майже половина міжнародної допомоги пішла на Чорнобиль
Протягом першого півріччя 2019 року в Україні реалізовувалися 522 проектів технічної допомоги (МТД) на загальну суму 5,9 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ).
Як зазначили в прес-службі, серед цих проектів - 10 сумарною вартістю 2,4 млрд доларів, що фінансуються з Чорнобильського фонду "Укриття" та Рахунку ядерної безпеки.
За даними МЕРТ, у І півріччі 2019 року найбільшими за обсягами фінансування проектів МТД донорами стали:
Розподіл обсягів фінансування проектів МТД за сферами цільового призначення у І півріччі 2019 року виглядає наступним чином:
Крім того, протягом звітного періоду було підписано:
Відзначимо, міжнародна технічна допомога - це ресурси та послуги, що надаються донорами на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України відповідно до міжнародних договорів.
Нагадаємо, за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, станом на початок 2019 року в Україні реалізовувалися 486 проектів технічної допомоги на загальну суму 6,1 млрд доларів.
Як повідомляло РБК-Україна, глава представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі наприкінці жовтня 2018 року повідомив, що Європейський Союз за останні чотири роки надав Україні близько 10 млрд євро допомоги. До загальної суми входять як грантова допомога, так і позики.