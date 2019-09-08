МЕРТ назвало обсяг міжнародної технічної допомоги Україні

Фото: прапори України і ЄС (flicjr.com/petroporoshenko)

Майже половина міжнародної допомоги пішла на Чорнобиль

Протягом першого півріччя 2019 року в Україні реалізовувалися 522 проектів технічної допомоги (МТД) на загальну суму 5,9 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ).

Як зазначили в прес-службі, серед цих проектів - 10 сумарною вартістю 2,4 млрд доларів, що фінансуються з Чорнобильського фонду "Укриття" та Рахунку ядерної безпеки.

За даними МЕРТ, у І півріччі 2019 року найбільшими за обсягами фінансування проектів МТД донорами стали:

США - понад 2,2 млрд доларів,

ЄС - 470 млн доларів,

Німеччина - 345 доларів,

Канада - 141 млн доларів,

Розподіл обсягів фінансування проектів МТД за сферами цільового призначення у І півріччі 2019 року виглядає наступним чином:

Ядерна безпека - 2,6 млрд доларів (45%),

Національна безпека і оборона - 1,4 млрд доларів (24%),

Урядування та громадянське суспільство - 447 млн доларів (8%),

Відновлення Донбасу і підтримка внутрішньо переміщених осіб - 364 млн доларів (6%).

Крім того, протягом звітного періоду було підписано:

3 договори з урядом Китаю на поставку медичного обладнання для 7 лікарень, 50 рятувальних машин для ДСНС та 200 млн юанів (близько 30 млн доларів),

4 договори з урядом США на суму 88 млн доларів,,

5 угод з Європейською Комісією про фінансування програм на суму 126,9 млн євро,

1 договір з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) на 350 тис доларів

Відзначимо, міжнародна технічна допомога - це ресурси та послуги, що надаються донорами на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України відповідно до міжнародних договорів.

Нагадаємо, за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, станом на початок 2019 року в Україні реалізовувалися 486 проектів технічної допомоги на загальну суму 6,1 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, глава представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі наприкінці жовтня 2018 року повідомив, що Європейський Союз за останні чотири роки надав Україні близько 10 млрд євро допомоги. До загальної суми входять як грантова допомога, так і позики.