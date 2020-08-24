В мероприятиях по всей Украине приняли участие около 50 тысяч граждан

В праздничных мероприятиях ко Дню Независимости по всей Украине в целом приняли участие 48,5 тысячи украинцев. Правонарушений во время празднования 29-й годовщины независимости Украины не зафиксировано.

Об этом рассказали в пресс-службе Национальной полиции.

Безопасность участников торжеств обеспечивали 5,8 тысячи сотрудников полиции и 1,6 тысячи военнослужащих Национальной гвардии.

Отметим, в Киеве сегодня состоялось сразу два мероприятия ко Дню Независимости. Кроме организованного Офисом президента торжественного мероприятия на Софийской площади, столицей прошел Марш защитников Украины.

Праздничные мероприятия в Киеве прошли без нарушений правопорядка, сообщили сегодня в Национальной полиции.

С Днем Независимости поздравили украинцев Папа Римский и мировые лидеры, в частности президенты США и Франции, а также королева Великобритании.

Добавим, на торжествах ко Дню Независимости президент Владимир Зеленский предложил правительству учредить государственные премии имени Скорика и Патона.