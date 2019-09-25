Меркель заявила о важности тщательной подготовки к нормандской встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула важность тщательной подготовки встречи в Нормандском формате для достижения действенных результатов. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Об этом Канцлер Федеративной республики Германия заявила в Нью-Йорке в ходе Генассамблеи ООН, где Меркель встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Федеральный канцлер Германии подчеркнула неизменность поддержки со стороны ФРГ усилий Украины, направленных на установление мира на востоке страны", - отметили в ОП.

Зеленский при этом подчеркнул, что "Украина остается последовательным в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию на Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов".

Напомним, в ходе Генассамблеи ООН президент Франции Эммануэль Макрон отметил прогресс в переговорах между Украиной и Россией по урегулированию ситуации на донбассе. Также он выразил надежду, что взаимное исполнение минских соглашений станет следующим этапом.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон согласует нормандскую встречу с российским лидером Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.