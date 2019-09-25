Меркель заявила про важливість ретельної підготовки до нормандської зустрічі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель наголосила на важливості ретельної підготовки зустрічі в Нормандському форматі задля досягнення дієвих результатів. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу президента.

Про це Канцлер Федеративної республіки Німеччина заявила у Нью-Йорку у ході Генасамблеї ООН, де Меркель зустрілась із президентом України Володимиром Зеленським.

"Федеральний канцлер Німеччини наголосила на незмінності підтримки з боку ФРН зусиль України, спрямованих на встановлення миру на сході країни", - зазначили в ОП.

Зеленський при цьому наголосив, що "Україна залишається послідовною у виконанні своїх зобов’язань щодо мирного врегулювання на Донбасі із використанням політико-дипломатичних механізмів".

Нагадаємо, у ході Генасамблеї ООН президент Франції Еммануель Макрон відзначив прогрес у переговорах між Україною та Росією щодо врегулювання ситуації на донбасі. Також він висловив сподівання, що взаємне виконання мінських угод стане наступним етапом.

Раніше повідомлялося, що Еммануель Макрон погодить нормандську зустріч з російським лідером Володимиром Путіним і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.