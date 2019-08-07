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Макрон согласует нормандскую встречу с Путиным и Меркель

Новости » Политика    07.08.2019 - 16:51
Макрон согласует нормандскую встречу с Путиным и Меркель
Фото: Эммануэль Макрон (twitter.com/EmmanuelMacron)

Зеленский и Макрон провели телефонный разговор

Президент Франции Эммануэль Макрон согласует нормандскую встречу с российским лидером Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Макроном, во время которого проинформировал французского лидера о гибели четырех украинских военнослужащих в результате обстрела.

Глава государства отметил, что это не первый обстрел со стороны противника, который имеет целью срыв мирного процесса, начатого украинской стороной. Президент Украины также сообщил Эммануэлю Макрону о других шагах, направленных на мирное урегулирование конфликта на востоке Украины, в частности на восстановление инфраструктуры, обмен пленными и т.д.", - указано в сообщении.

Кроме того, украинский лидер рассказал Макрону о своем разговоре с Путиным. Зеленский также призвал лидеров стран нормандской четверки срочно собраться для сохранения мирного процесса, согласования следующих шагов, направленных на окончательное решение конфликта.

"Эммануэль Макрон выразил полную поддержку инициатив Украины, согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время, которой должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон. Он добавил, что свяжется с президентом РФ Владимиром Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу", - отметили в пресс-службе главы государства.

Напомним, утром в среду Зеленский анонсировал переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Зеленский подчеркивал, что хочет провести встречу в нормандском формате в ближайшее время.

Как писало РБК-Украина, в ходе телефонного разговора президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин согласовали нормандскую встречу, на которой будут подписаны новые документы.

Так, во вторник, 6 августа, в результате обстрелов боевиков погибли 4 украинских военнослужащих. В ответ на это президент Украины призвал лидеров стран-участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров относительно ситуации на Донбассе.

В Германии не готовы озвучить дату возможной нормандской встречи Зеленский и Путин согласовали нормандскую встречу с подписанием новых документов
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