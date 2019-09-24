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Макрон отметил прогресс в переговорах между Украиной и РФ

Новости » Политика    24.09.2019 - 23:00
Макрон отметил прогресс в переговорах между Украиной и РФ
Фото: Эммануэль Макрон (flickr.com/european_parliament)

Макрон надеется в дальнейшем на выполнение условий минских соглашений

Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке 24 сентября отметил прогресс в переговорах Украины и России. Об этом передает РБК-Украина.

Он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "начал первые шаги, а президент России Владимир Путин смог на них ответить". Также Макрон описал дальнейшие шаги для воплощения плана по стабилизации ситуации на Донбассе.

"Это прогресс в эти последние недели, его удалось добиться. Следующие шаги - минские соглашения, способность созидать устойчивый мир на местах", - сказал Макрон.

Также он напомнил, что в предстоящие недели состоится саммит в нормандском формате на уровне глав государств и правительств, где будет более подробно обсуждаться мирное урегурирование ситуации на оккупированных территориях на востоке Ураины.

Напомним, ранее помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча лидеров нормандской четверки может состояться после визита президента Владимира Зеленского в США.

Также ранее сообщалось, что сообщалось, что Эммануэль Макрон согласует нормандскую встречу с российским лидером Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Новости Украины Донбассминские соглашениянормандский форматЭммануэль Макрон
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