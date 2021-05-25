Меркель заявила, что Германия продолжит обсуждать с США "Северный поток-2"

Германия продолжит обсуждать с США достройку и запуск газопровода "Северный поток-2" . Берлин всегда выступал против экстерриториальных санкций.

Об этом заявила журналистам канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита ЕС.

По ее словам, Берлин всегда выступал против введения экстерриториальных санкций.

"Безусловно, будут дальнейшие обсуждения и переговоры с США по "Северному потоку-2", заявила Меркель.

Отметим, накануне глав МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с сопредседателем немецкой партии "Союз90/Зеленые" Робертом Габеком противодействие строительству "Северного потока-2". По мнению министра, завершение российский газопровод несет угрозу не только Украине, но и всему Евросоюзу.

Напомним, на прошлой неделе США ввели новые санкции против "Северного потока-2".

Также РБК-Украина писало, что днями в водах Германии продолжилась укладка российского газопровода "Северный поток-2".