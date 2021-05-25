Меркель заявила, что Германия продолжит обсуждать с США "Северный поток-2"

Германия продолжит обсуждать с США достройку и запуск газопровода "Северный поток-2". Берлин всегда выступал против экстерриториальных санкций.
Об этом заявила журналистам канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита ЕС.
"Безусловно, будут дальнейшие обсуждения и переговоры с США по "Северному потоку-2", заявила Меркель.
По ее словам, Берлин всегда выступал против введения экстерриториальных санкций.
Отметим, накануне глав МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с сопредседателем немецкой партии "Союз90/Зеленые" Робертом Габеком противодействие строительству "Северного потока-2". По мнению министра, завершение российский газопровод несет угрозу не только Украине, но и всему Евросоюзу.
Напомним, на прошлой неделе США ввели новые санкции против "Северного потока-2".
Также РБК-Украина писало, что днями в водах Германии продолжилась укладка российского газопровода "Северный поток-2".