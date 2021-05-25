Меркель заявила, що Німеччина продовжить обговорювати з США "Північний потік-2"

Німеччина продовжить обговорювати з США добудову і запуск газопроводу "Північний потік-2" . Берлін завжди виступав проти екстериторіальних санкцій.

Про це заявила журналістам канцлер Німеччини Ангела Меркель за підсумками саміту ЄС.

За її словами, Берлін завжди виступав проти введення екстериторіальних санкцій.

"Безумовно, будуть подальші обговорення і переговори з США по" Північному потоку-2 ", заявила Меркель.

Відзначимо, напередодні глав МЗС України Дмитро Кулеба обговорив зі співголовою німецької партії "Союз90 / Зелені" Робертом Габеком протидію будівництву "Північного потоку-2". На думку міністра, завершення російський газопровід несе загрозу не тільки Україні, але і всьому Євросоюзу.

Нагадаємо, минулого тижня США ввели нові санкції проти "Північного потоку-2".

Також РБК-Україна писало, що днями в водах Німеччини продовжилася укладання російського газопроводу "Північний потік-2".