Кулеба обсудил с главой немецкой партии "Зеленые" противодействие "Северному потому-2"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с сопредседателем немецкой партии "Союз90/Зеленые" Робертом Габеком противодействие строительству "Северного потока-2". По мнению министра, завершение российский газопровод несет угрозу не только Украине, но и всему Евросоюзу.

Встреча состоялась в рамках визита Габека в Украину.

"Нет никаких сомнений в том, что в случае завершения строительства, Россия будет использовать этот проект как инструмент продвижения своих геополитических интересов, в том числе в контексте усилий нормандского формата и в Трехсторонней контактной группе. И речь идет не только об угрозе безопасности Украины, но и всей Европы", - заявил Кулеба.

Он добавил, что международные партнеры должны активизировать усилия для противодействия завершению строительства "Северного потока - 2".

Как отметили в МИД, Габек выразил солидарность партии "Зеленые" с Украиной в этом вопросе.

"Немецкий политик заявил, что его политическая сила осознает риски "Северного потока - 2" для Германии и Европы в целом и выступает против его осуществления", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили безопасность в зоне конфликта на Донбассе.