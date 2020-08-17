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Меркель завтра поговорит с Путиным на фоне протестов в Беларуси

Берлин, Понедельник 17 августа 2020 20:58
Меркель завтра поговорит с Путиным на фоне протестов в Беларуси
Фото: Владимир Путин и Ангела Меркель (kremlin.ru)
Автор: Максим Зайченко

Сейчас Берлин пытается связаться с Лукашенко

Канцлер Германии Ангела Меркель завтра проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным на фоне протестов в Беларуси. В настоящее время власти Германии пытаются связаться с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом Меркель сказал в ходе телефонного разговора с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает его пресс-служба.

"Ангела Меркель проинформировала Гитанаса Науседу о том, что во вторник утром состоятся ее переговоры с Президентом России. В настоящее время Берлин по дипломатическим каналам также пытается связаться с Александром Лукашенко с целью урегулирования сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Германии обратился к Лукашенко с призывом прекратить насилие.

Кроме этого, в МИД Германии рассказали, какие санкции готовят против властей Беларуси.

Отметим, Европейский союз не признал результатов выборов в Беларуси и начал разработку санкций по отношению к виновным в насилии во время протестов.

Как писало РБК-Украина, Лукашенко договорился с Путиным, что Россия при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси.

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