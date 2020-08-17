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Меркель завтра поговорить з Путіним на тлі протестів у Білорусі

Берлін, Понеділок 17 серпня 2020 20:58
Меркель завтра поговорить з Путіним на тлі протестів у Білорусі
Фото: Володимир Путін і Ангела Меркель (kremlin.ru)
Автор: Максим Зайченко

Зараз Берлін намагається зв'язатися з Лукашенком

Канцлер Німеччини Ангела Меркель завтра проведе телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним на тлі протестів у Білорусі. Нині влада Німеччини намагається зв'язатися з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це Меркель сказав у ході телефонної розмови з президентом Литви Гітанасом Науседою, передає його прес-служба.

"Ангела Меркель поінформувала Гітанаса Науседу про те, що у вівторок вранці відбудуться її переговори з Президентом Росії. Нині Берлін по дипломатичних каналах також намагається зв'язатися з Олександром Лукашенком з метою врегулювання ситуації, що склалася", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент Німеччини звернувся до Лукашенка з закликом припинити насильство.

Крім цього, у МЗС Німеччини розповіли, які готують санкції проти влади Білорусі.

Зазначимо, Європейський союз не визнав результатів виборів в Білорусі і почав розробку санкцій по відношенню до винних у насильстві під час протестів.

Як повідомляло РБК-Україна, Лукашенко домовився з Путіним, що Росія при першому запиті надасть допомогу по забезпеченню безпеки Білорусі.

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Новини України Володимир ПутінБілорусьАнгела Меркель
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