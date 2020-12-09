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Меркель выступила за жесткий локдаун в Германии на Рождество

Среда 09 декабря 2020 23:34
Меркель выступила за жесткий локдаун в Германии на Рождество
Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за усиление карантинных мероприятий в стране. По ее мнению, локдаун должен начаться с 24 декабря.

Об этом пишет DW.

Она указала на серьезность рекомендаций Национальной академии наук "Леопольдина". Ученые выступили за введение жесткого локдауна с 24 декабря как минимум до 10 января.

Меркель выступила за закрытие на этот период школ и магазинов. Каникулы в школах она предлагает начать 16 декабря.

По ее словам, введение более жестких карантинных ограничений поможет снизить показатель заболеваемости до 50 новых заражений за семь дней из расчета на 100 тысяч человек.

"В противном случае мы будем снова и снова терять контроль над пандемией", - сказала канцлер.

Ранее власти Германии планировали усилить карантин после Рождества, с 27 декабря.

РБК-Украина писало, что Швеция завершила эксперимент с отказом от локдауна и начала принимать жесткие меры для сдерживания болезни.

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Новости Украины Общество Ангела МеркельЛокдаунРождество

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