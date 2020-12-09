Меркель виступила за жорсткий локдаун в Німеччині на Різдво

Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила за посилення карантинних заходів у країні. На її думку, локдаун повинен початися з 24 грудня.

Про це пише DW.

Вона вказала на серйозність рекомендацій Національної академії наук "Леопольдіна". Вчені виступили за запровадження жорсткого локдауну з 24 грудня щонайменше до 10 січня.

Меркель виступила за закриття на цей період шкіл та магазинів. Канікули в школах вона пропонує розпочати 16 грудня.

За її словами, введення більш жорстких карантинних обмежень допоможе зменшити показник захворюваності до 50 нових заражень за сім днів із розрахунку на 100 тисяч людей.

"В іншому випадку ми будемо знову і знову втрачати контроль над пандемією", - сказала канцлер.

Раніше влада Німеччини планувала посилити карантин після Різдва, з 27 грудня.

РБК-Україна також писало, що Швеція завершила експеримент з відмовою від локдауну і почала вживати жорстких заходів для стримування хвороби.