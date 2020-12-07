ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Германия хочет ужесточить карантин после Рождества, будут работать только магазины

Берлин, Понедельник 07 декабря 2020 19:07
Германия хочет ужесточить карантин после Рождества, будут работать только магазины
Фото: человек в медицинской маске (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Власти Германии обдумывают возможность введения жестких карантинных ограничений в стране. Карантин планируют усилить после празднования Рождества.

Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По данным газеты, в стране хотят ужесточить уже существующие карантинные ограничения. Возможно, немецкие власти решат закрыть все заведения, кроме супермаркетов.

Ожидается, что ограничения будут введены с 27 декабря и будут действовать до 3 или 10 января 2021 года.

Кроме того, в стране могут раньше начаться школьные каникулы, а также их могут продлить на неделю.

Напомним, в начале декабря канцлер Германии Ангела Меркель заявила о продлении карантина в стране до 10 января. Изначально планировалось, что частичный локдаун в Германии будет действовать до 20 декабря.

Также РБК-Украина писало, что немецкая земля Бавария усилила карантин. Правительство региона ввело комендантский час и ограничения на передвижение.

Добавим, в Португалии смягчать карантин на Рождество, но на Новый год опять вернут усиленные ограничения.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире ГерманияКарантин

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь