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Меркель выступила против возвращения России в ПАСЕ любой ценой

Новости » Политика    18.06.2019 - 15:50
Меркель выступила против возвращения России в ПАСЕ любой ценой
Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)

По словам Меркель, действия РФ в отношении Украины противозаконные

Возвращение РФ в Парламентскую асамблею Рады Европы (ПАСЕ) не должно происходить любой ценой. Об этом заявила во вторник в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Меркель, действия РФ в отношении Украины противозаконные, однако без диалога проблемы не решить.

"Что касается возвращения России, то мы предприняли различные попытки, и мы еще не в конце процесса. Здесь нужно обратить внимание на две вещи: с одной стороны, мы наблюдаем за противозаконными действиями России, особенно в том, что касается Украины, с другой, мы знаем, что без диалога и контактов не сможем решить проблемы", - заявила она.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 17 мая Комитет министров Совета Европы поддержал возвращение России в ПАСЕ. Глава МИД Финляндии Тимо Сойни заявил, что его страна пыталась найти решение разногласий с Россией во время председательства в Совете Европы. В то же время финский министр отметил, что "возникновения кризиса" связано с действиями РФ.

Кроме того, регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, которая усложнит процедуру введения санкций против делегаций. Украинская сторона будет работать над тем, чтобы убедить Парламентскую ассамблею не принимать эту резолюцию, ведь это приведет к возвращению российской делегации к работе в ассамблее.

В Германии началась встреча Зеленского и Меркель Зеленский прибыл в Берлин на переговоры с Меркель
Новости Украины ПАСЕАнгела Меркель
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