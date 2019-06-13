ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В РФ назвали условие подачи заявки на возвращение в ПАСЕ

Новости » Политика    13.06.2019 - 20:12
В РФ назвали условие подачи заявки на возвращение в ПАСЕ
Фото: Вячеслав Володин (duma.gov.ru)

19 июня совет нижней палаты парламента рассмотрит вопрос о подаче делегацией заявки на участие в сессии ПАСЕ

Глава Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что 19 июня совет нижней палаты парламента рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

Он отметил, что в этот же день обсудят утверждение состава делегации и ее руководителя. Володин рассказал, что в нее входят семь представителей Совета Федерации и 11 депутатов Госдумы. Согласно планам, делегацию возглавит заместитель главы нижней палаты Петр Толстой.

Также Володин добавил, что если 24 июня ПАСЕ примет резолюцию, которая исключит возможность ограничивать не входящие в нее делегации в праве голосовать, выступать и принимать участие в работе ассамблеи, то до конца этого же дня Российская Федерация официально направит свою заявку на возвращение в ПАСЕ.

"В этом случае 25 июня наша делегация войдет в зал заседаний ПАСЕ", - заявил он.

Володин также отметил, что если российскую делегацию не лишат каких-либо полномочий, то она будет участвовать в выборах генерального секретаря Совета Европы. Он заявил, что если Россию лишат их, то она оставит за собой право покинуть ПАСЕ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 17 мая Комитет министров Совета Европы поддержал возвращение России в ПАСЕ. Глава МИД Финляндии Тимо Сойни заявил, что его страна пыталась найти решение разногласий с Россией во время председательства в Совете Европы. В то же время финский министр отметил, что "возникновения кризиса" связано с действиями РФ.

Кроме того, регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, которая усложнит процедуру введения санкций против делегаций. Украинская сторона будет работать над тем, чтобы убедить Парламентскую ассамблею не принимать эту резолюцию, ведь это приведет к возвращению российской делегации к работе в ассамблее.

В ООН призвали РФ немедленно освободить украинских моряков Арьев требует от Зеленского встречи с украинской делегацией в ПАСЕ
Новости Украины ПАСЕРоссийская Федерация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь