В РФ назвали условие подачи заявки на возвращение в ПАСЕ

Фото: Вячеслав Володин (duma.gov.ru)

19 июня совет нижней палаты парламента рассмотрит вопрос о подаче делегацией заявки на участие в сессии ПАСЕ

Глава Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что 19 июня совет нижней палаты парламента рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдумы.



Он отметил, что в этот же день обсудят утверждение состава делегации и ее руководителя. Володин рассказал, что в нее входят семь представителей Совета Федерации и 11 депутатов Госдумы. Согласно планам, делегацию возглавит заместитель главы нижней палаты Петр Толстой.

Также Володин добавил, что если 24 июня ПАСЕ примет резолюцию, которая исключит возможность ограничивать не входящие в нее делегации в праве голосовать, выступать и принимать участие в работе ассамблеи, то до конца этого же дня Российская Федерация официально направит свою заявку на возвращение в ПАСЕ.



"В этом случае 25 июня наша делегация войдет в зал заседаний ПАСЕ", - заявил он.

Володин также отметил, что если российскую делегацию не лишат каких-либо полномочий, то она будет участвовать в выборах генерального секретаря Совета Европы. Он заявил, что если Россию лишат их, то она оставит за собой право покинуть ПАСЕ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 17 мая Комитет министров Совета Европы поддержал возвращение России в ПАСЕ. Глава МИД Финляндии Тимо Сойни заявил, что его страна пыталась найти решение разногласий с Россией во время председательства в Совете Европы. В то же время финский министр отметил, что "возникновения кризиса" связано с действиями РФ.

Кроме того, регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, которая усложнит процедуру введения санкций против делегаций. Украинская сторона будет работать над тем, чтобы убедить Парламентскую ассамблею не принимать эту резолюцию, ведь это приведет к возвращению российской делегации к работе в ассамблее.