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Комитет ПАСЕ принял резолюцию для возвращения делегации РФ

Новости » Политика    03.06.2019 - 17:48
Комитет ПАСЕ принял резолюцию для возвращения делегации РФ
Фото: Владимир Арьев (Униан)

Голосование пройдет на сессии ПАСЕ 24 июня

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) одобрил проект резолюции, которая усложнит процедуру введения санкций против делегаций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу делегации Верховной рады в ПАСЕ Владимира Арьева в Facebook.

"Голосования 24 июня на сессии Ассамблеи. Это плохой вариант, который усложняет санкційну процедуру, но полностью ее не ликвидирует, как того требовали русские. Даже если резолюцию проголосуют, то возможность ввести санкций в урезанном варианте, но останется", - заявил Арьев.

Он также отметил, что украинская делегация была против принятия резолюции.

Кроме того, украинская сторона в течение следующих трех недель будет работать над тем, чтобы убедить Парламентскую ассамблею не принимать эту резолюцию, ведь это приведет к возвращению российской делегации к работе в ассамблее.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Париже сегодня на заседании регламентного комитета ПАСЕ рассмотрят вопрос, который может обеспечить возможно возвращение Российской Федерации в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.

Напомним, 17 мая Комитет министров Совета Европы поддержал возвращение России в ПАСЕ. Глава МИД Финляндии Тимо Сойни заявил, что его страна пыталась найти решение разногласий с Россией во время председательства в Совете Европы. В то же время финский министр отметил, что "возникновения кризиса" пов'связано с действиями Российской Федерации.

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