ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Меркель виступила проти повернення Росії в ПАРЄ будь-якою ціною

Новини » Політика    18.06.2019 - 15:50
Меркель виступила проти повернення Росії в ПАРЄ будь-якою ціною
Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)

За словами Меркель, дії РФ щодо України протизаконні

Повернення РФ в Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ) не має відбуватися за будь-яку ціну. Про це заявила у вівторок в Берліні канцлер Німеччини Ангела Меркель на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Меркель, дії РФ щодо України протизаконні, однак без діалогу проблеми не вирішити.

"Що стосується повернення Росії, то ми зробили різні спроби, і ми ще не в кінці процесу. Тут потрібно звернути увагу на дві речі: з одного боку, ми спостерігаємо за протизаконними діями Росії, особливо в тому, що стосується України, з іншого, ми знаємо, що без діалогу і контактів не зможемо вирішити проблеми", - заявила вона.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 17 травня Комітет міністрів Ради Європи підтримала повернення Росії в ПАРЄ. Глава МЗС Фінляндії Тімо Сойні заявив, що його країна намагалася знайти рішення розбіжностей з Росією під час головування в Раді Європи. В той же час фінська міністр зазначив, що "виникнення кризи" пов'язане з діями РФ.

Крім того, регламентний комітет ПАРЄ прийняв проект резолюції, яка ускладнить процедуру введення санкцій проти делегацій. Українська сторона буде працювати над тим, щоб переконати Парламентську асамблею не приймати цю резолюцію, адже це призведе до повернення російської делегації до роботи в асамблеї.

У Німеччині почалась зустріч Зеленського та Меркель Зеленський прибув до Берліна на переговори з Меркель
Новини України ПАРЄАнгела Меркель
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся