ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Меркель вилетіла на саміт G20 звичайним рейсом

Новини » Суспільство    30.11.2018 - 13:41
Меркель вилетіла на саміт G20 звичайним рейсом
Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)

Причиною екстреної посадки літака канцлера Німеччини став електричний збій

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, літак якої через несправність здійснив екстрену посадку, вилетіла звичайним рейсом авіакомпанії Iberia на саміт G20 в Буенос-Айресі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Die Welt з посиланням на представника уряду.

Зазначимо, у німецьких Військово-повітряних силах заявили, що причиною екстреної посадки літака канцлера Німеччини Ангели Меркель став електричний збій.

Нагадаємо, літак, в якому летіла Меркель на саміт G20 в Аргентину, був вимушений здійснити посадку через технічні проблеми.

Раніше повідомлялося, що поточна ситуація в Україні, насамперед в Азовському морі, стане одним з пунктів порядку денного роботи саміту G20, який відбудеться в Аргентині.

Також нагадаємо, Дональд Трамп скасував зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним через ситуацію у Керченській протоці. Трамп зазначив, що оскільки українські моряки і кораблі, захоплені Росією, не були звільнені, він вирішив скасувати зустріч з Путіним. Пізніше американський і російський уряд обмінялися телефонними дзвінками.

Літак Меркель вимушено приземлився на дорозі на саміт G20 У Чехії розбився військовий вертоліт
Новини України Ангела МеркельЛітакG20поломка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся