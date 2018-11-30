Меркель вилетіла на саміт G20 звичайним рейсом

Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)

Причиною екстреної посадки літака канцлера Німеччини став електричний збій

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, літак якої через несправність здійснив екстрену посадку, вилетіла звичайним рейсом авіакомпанії Iberia на саміт G20 в Буенос-Айресі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Die Welt з посиланням на представника уряду.

Зазначимо, у німецьких Військово-повітряних силах заявили, що причиною екстреної посадки літака канцлера Німеччини Ангели Меркель став електричний збій.

Нагадаємо, літак, в якому летіла Меркель на саміт G20 в Аргентину, був вимушений здійснити посадку через технічні проблеми.

Раніше повідомлялося, що поточна ситуація в Україні, насамперед в Азовському морі, стане одним з пунктів порядку денного роботи саміту G20, який відбудеться в Аргентині.

Також нагадаємо, Дональд Трамп скасував зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним через ситуацію у Керченській протоці. Трамп зазначив, що оскільки українські моряки і кораблі, захоплені Росією, не були звільнені, він вирішив скасувати зустріч з Путіним. Пізніше американський і російський уряд обмінялися телефонними дзвінками.