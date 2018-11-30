ВВС Германии назвали причину поломки самолета Меркель

Фото: Ангела Меркель (flickr.com/europeancouncil_meetings)

Причиной стал электрический сбой

В немецких Военно-воздушных силах (ВВС) заявили, что причиной экстренной посадки самолета канцлера Германии Ангелы Меркель стал электрический сбой. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

"Причиной была (электронная) распределительная коробка", - уточнил он.

РБК-Украина писало, что самолет, в котором летела канцлер Германи Ангела Меркель на саммит G20 в Аргентину, был вынужден совершить посадку из-за технических проблем. Однако тогда не уточнялось, о каких именно неполадках была речь.

Ранее сообщалось, что текущая ситуация в Украине, прежде всего в Азовском море, станет одним из пунктов повестки дня работы саммита G20, который состоится в Аргентине.

Также напомним, Дональд Трамп отменил встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным из-за ситуации в Керченском проливе. Трамп отметил, что поскольку украинские моряки и корабли, захваченные Россией, не были освобождены, он решил отменить встречу с Путиным. Позже американское и российское правительство обменялись телефонными звонками.