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Меркель на встрече с Путиным планирует обсудить Украину и Афганистан

Автор: Дмитрий Левицкий

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, 20 августа, встретится с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. Среди тем встречи будут Украина и Афганистан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Кабмина Германии Штеффена Зайберта на брифинге в Берлине.

Также лидеры двух государств могут обсудить ситуацию в Беларуси.

"Речь будет идти точно о крупных международных темах: о конфликте на востоке Украины, для решения которого Россия может сделать больше, чем делает, о Беларуси", - сказал Зайберт, добавив, что Афганистан тоже будет на повестке дня.

Напомним, встреча Меркель с Путиным состоится накануне ее визита в Украину.

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Ангела МеркельВладимир ПутинУкраинаБеларусьАфганистан