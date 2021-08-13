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В Кремле назвали темы переговоров Меркель с Путиным

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Пятница 13 августа 2021 13:10
В Кремле назвали темы переговоров Меркель с Путиным Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Инна Собора

В Кремле подтвердили предстоящую встречу президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Встреча состоится 20 августа в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов", - отметили в пресс-службе Путина.

Напомним, сегодня представитель правительства Германии заявил, что Меркель перед визитом в Украину посетит РФ. Подробности программы сообщат в начале следующей недели.

Также известно, что канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев 22 августа.

В Офисе президента Украины уточнили, что темами переговоров будут запуск российского газопровода "Северный поток-2", а также ситуация на Донбассе.

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Владимир Путин Ангела Меркель
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