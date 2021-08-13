Меркель перед визитом в Украину посетит Россию
Фото: канцлер Германии Ангела Меркель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Канцлер Германии Ангела Меркель перед визитом в Украину посетит РФ. Визит состоится 20 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт на брифинге 13 августа объявил эту информацию.
"В пятницу 20 августа канцлер посетит Москву, подробности программы мы сообщим вам в начале следующей недели", - сказал он.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев 22 августа.
В Офисе президента Украины уточнили, что темами переговоров будут запуск российского газопровода "Северный поток-2", а также ситуация на Донбассе.
В то же время в ОП рассказали, останется ли Меркель на саммит "Крымской платформы" 23 августа.