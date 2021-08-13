Меркель перед визитом в Украину посетит Россию

Канцлер Германии Ангела Меркель перед визитом в Украину посетит РФ. Визит состоится 20 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

"В пятницу 20 августа канцлер посетит Москву, подробности программы мы сообщим вам в начале следующей недели", - сказал он.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт на брифинге 13 августа объявил эту информацию.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев 22 августа.

В Офисе президента Украины уточнили, что темами переговоров будут запуск российского газопровода "Северный поток-2", а также ситуация на Донбассе.

В то же время в ОП рассказали, останется ли Меркель на саммит "Крымской платформы" 23 августа.