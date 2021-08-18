RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Меркель на зустрічі з Путіним планує обговорити Україну та Афганістан

Автор: Дмитро Левицький

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у п'ятницю, 20 серпня, зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним у Москві. Серед тем зустрічі будуть Україна та Афганістан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Кабміну Німеччини Штеффена Зайберта на брифінгу в Берліні.

Також лідери двох держав можуть обговорити ситуацію в Білорусі.

"Мова буде йти точно про великі міжнародні теми: про конфлікт на сході України, для рішення якого Росія може зробити більше, чим робить, про Білорусь", - сказав Зайберт, додавши, що питання Афганістану теж буде на порядку денному.

Нагадаємо, зустріч Меркель з Путіним відбудеться напередодні її візиту в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ангела МеркельВолодимир ПутінУкраїнаБілорусьАфганистан