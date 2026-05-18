Меркель відповіла на ідею зробити її переговорником ЄС з Росією

Ексканцлерка дала зрозуміти, що не вважає себе належною кандидатурою на роль посередника. Вона зазначила, що російський диктатор Володимир Путін серйозно сприйматиме лише нинішніх лідерів країн ЄС.

При цьому Меркель висловила жаль через поточну міжнародну політику європейських держав.

"Я шкодую про те, що, на мій погляд, Європа недостатньо використовує свій дипломатичний потенціал", - сказала вона.

Колишня канцлерка Німеччини наголосила на необхідності збереження відкритих дипломатичних каналів. На її думку, ключовим фактором зараз є військове стримування разом із дипломатичною діяльністю.

Нагадаємо, Politico назвало серед потенційних кандидатів на роль переговорника з РФ Ангелу Меркель, президента Фінляндії Олександра Стубба та експрем'єра Італії Маріо Драгі. Водночас частина європейських політиків вважають попередні посередницькі зусилля ексканцлерки невдалими.

Нагадаємо, раніше Україна та Німеччина виступили проти можливість залучення колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, якого пропонував диктатор.