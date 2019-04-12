Меркель требует от РФ освобождения украинских моряков

Канцлер Германии Ангела Меркель требует от Российской Федерации освобождения украинских моряков, которые были захвачены Россией в Керченском проливе. Об этом она сказала в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает РБК-Украина.

Также Меркель призвала Россию обеспечить свободное прохождение украинских кораблей в Керченском проливе.

"Я еще раз требую освобождения этих моряков, а также свободного прохождения украинских кораблей через Керченский пролив. Мариуполь - это важный город для процветания Украины, должен быть доступ", - сказала она.

Напомним, Лефортовский районный суд Москвы перенес рассмотрение ходатайства следователей ФСБ России о продлении ареста 24 украинским военнопленным морякам на 17 апреля.

Как писало РБК-Украина ранее, в отношении 20 украинских военнопленных моряков в России была проведена комплексная комиссионная амбулаторная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. При этом в Министерстве иностранных дел Украины назвали психиатрические обследования украинских военнопленных моряков в РФ нарушениями международного права и нарушением прав человека.

Стоит отметить, 29 декабря 2018-го канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвала его освободить из-под стражи украинских моряков, которые были захвачены российской стороной вблизи Керченского пролива.