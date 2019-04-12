Меркель вимагає від РФ звільнення українських моряків

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вимагає від Російської Федерації звільнення українських моряків, які були захоплені Росією у Керченській протоці. Про це вона сказала у ході спільної прес-конференції з президентом України Петром Порошенком, повідомляє РБК-Україна.

Також Меркель закликала Росію забезпечити вільне проходження українських кораблів Керченською протокою.

"Я ще раз вимагаю звільнення цих моряків, а також вільного проходження українських кораблів через Керченську протоку. Маріуполь - це важливе місто для процвітання України, має бути доступ", - сказала вона.

Нагадаємо, Лефортовський районний суд Москви переніс розгляд клопотання слідчих ФСБ Росії про продовження арешту 24 українським військовополоненим морякам на 17 квітня.

Як писало РБК-Україна раніше, щодо 20 українських військовополонених моряків у Росії була проведена комплексна комісійна амбулаторна психолого-психіатрична судова експертиза. При цьому в Міністерстві закордонних справ України назвали психіатричні обстеження українських військовополонених моряків у РФ порушеннями міжнародного права і порушенням прав людини.

Варто відзначити, 29 грудня 2018-го канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним закликала його звільнити з-під варти українських моряків, які були захоплені російською стороною поблизу Керченської протоки.