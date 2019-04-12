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Меркель вимагає від РФ звільнення українських моряків


Канцлер Німеччини закликала Росію забезпечити вільне проходження українських кораблів Керченською протокою

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вимагає від Російської Федерації звільнення українських моряків, які були захоплені Росією у Керченській протоці. Про це вона сказала у ході спільної прес-конференції з президентом України Петром Порошенком, повідомляє РБК-Україна.

Також Меркель закликала Росію забезпечити вільне проходження українських кораблів Керченською протокою.

"Я ще раз вимагаю звільнення цих моряків, а також вільного проходження українських кораблів через Керченську протоку. Маріуполь - це важливе місто для процвітання України, має бути доступ", - сказала вона.

Нагадаємо, Лефортовський районний суд Москви переніс розгляд клопотання слідчих ФСБ Росії про продовження арешту 24 українським військовополоненим морякам на 17 квітня.

Як писало РБК-Україна раніше, щодо 20 українських військовополонених моряків у Росії була проведена комплексна комісійна амбулаторна психолого-психіатрична судова експертиза. При цьому в Міністерстві закордонних справ України назвали психіатричні обстеження українських військовополонених моряків у РФ порушеннями міжнародного права і порушенням прав людини.

Варто відзначити, 29 грудня 2018-го канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним закликала його звільнити з-під варти українських моряків, які були захоплені російською стороною поблизу Керченської протоки.

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