ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Меркель призвала Путина освободить украинских моряков

Новости » Политика    29.12.2018 - 09:13
Меркель призвала Путина освободить украинских моряков
Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

Меркель приветствовала договоренность относительно установления нового перемирия на Востоке Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвала его освободить из-под стражи украинских моряков, которые были захвачены российской стороной вблизи Керченского пролива. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

Сообщается, что Меркель приветствовала договоренность относительно установления нового перемирия на Востоке Украины, которое было достигнуто 27 декабря в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе. Это перемирие началось 29 декабря.

Отметим, что с начала субботы, 29 декабря, боевики на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил обстреляли украинских военных, нарушив при этом режим тишины, который был утвержден на заседании Трехсторонней контактной группы.

Также ранее Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали от РФ немедленно освободить захваченных украинских моряков. Меркель и Макрон заявляли, что моряки должны получить возможность "праздновать грядущие праздники" вместе со своими семьями.

Напомним, 29 декабря вступило в силу решение Европейского союза о продлении санкций против России.

На Донбассе начал действовать режим тишины Адвокаты украинских моряков обратятся в ЕСПЧ
Новости Украины Владимир ПутинКерченский мостагрессия РФперемириеАзовское мореАнгела Меркель
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь