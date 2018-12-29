Меркель призвала Путина освободить украинских моряков

Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

Меркель приветствовала договоренность относительно установления нового перемирия на Востоке Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвала его освободить из-под стражи украинских моряков, которые были захвачены российской стороной вблизи Керченского пролива. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

Сообщается, что Меркель приветствовала договоренность относительно установления нового перемирия на Востоке Украины, которое было достигнуто 27 декабря в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе. Это перемирие началось 29 декабря.

Отметим, что с начала субботы, 29 декабря, боевики на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил обстреляли украинских военных, нарушив при этом режим тишины, который был утвержден на заседании Трехсторонней контактной группы.