Меркель призвала Путина освободить украинских моряков
Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)
Меркель приветствовала договоренность относительно установления нового перемирия на Востоке Украины
Канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвала его освободить из-под стражи украинских моряков, которые были захвачены российской стороной вблизи Керченского пролива. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.
Сообщается, что Меркель приветствовала договоренность относительно установления нового перемирия на Востоке Украины, которое было достигнуто 27 декабря в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе. Это перемирие началось 29 декабря.
Отметим, что с начала субботы, 29 декабря, боевики на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил обстреляли украинских военных, нарушив при этом режим тишины, который был утвержден на заседании Трехсторонней контактной группы.
Также ранее Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали от РФ немедленно освободить захваченных украинских моряков. Меркель и Макрон заявляли, что моряки должны получить возможность "праздновать грядущие праздники" вместе со своими семьями.
Напомним, 29 декабря вступило в силу решение Европейского союза о продлении санкций против России.