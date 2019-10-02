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Меркель: саміт "нормандської четвірки" відбудеться в Парижі

Новини » Політика    02.10.2019 - 20:19
Меркель: саміт "нормандської четвірки" відбудеться в Парижі
Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

Саміт пройде в Парижі, але з датою ще не визначено

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що передумови для саміту "нормандської четвірки" створені і він відбудеться у Парижі (Франція). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За її словами, передумов для скасування санкцій немає, але є передумови для проведення саміту.

"Саме тому зараз можна сказати лише, що ми не можемо знімати санкції, але є передумови для зустрічі на рівні глав держав і урядів. Це підкреслили всі сторони" - сказала Меркель.

Вона повідомила, що саміт пройде в Парижі, але з датою ще не визначилися.

Нагадаємо, Меркель вимагає подальших кроків для зняття санкцій з Російської Федерації. За її словами, одного лише підписання "формули Штайнмайера" для зняття санкцій недостатньо.

Як повідомляло РБК-Україна, 1 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи Леонід Кучма підписав "формулу Штайнмайера". Відзначимо, що, за умовами "формули Штайнмайера", вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей можуть пройти за українськими законами до повернення контролю над ділянкою кордону з Російською Федерацією.

Крім того, український президент Володимир Зеленський заявив, що питання термінів виведення російських військ буде обговорено на саміті "нормандської четвірки".

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Новини України Ангела МеркельНормандська четвірка
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