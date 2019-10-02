ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Меркель требует от РФ дальнейших шагов для снятия санкций

Новости » Политика    02.10.2019 - 18:57
Меркель требует от РФ дальнейших шагов для снятия санкций
Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

У нас есть прогресс, но нужно сделать еще много шагов, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель требует дальнейших шагов для снятия санкций с Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что одного только подписания "формулы Штайнмайера" для снятия санкций недостаточно.

"У нас есть прогресс, но нужно сделать еще много шагов. Именно поэтому сейчас можно сказать, что мы не можем снимать санкции, но что есть предпосылки для встречи на уровне глав государств и правительств в нормандском формате", - заявила Меркель.

Напомним, 1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма подписал "формулу Штайнмайера". Отметим, что, по условиям "формулы Штайнмайера", выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут пройти по украинским законам до возвращения контроля над участком границы с Российской Федерацией.

Как сообщало РБК-Украина, Меркель назначила уполномоченного по транзиту газа из Украины. Сообщается, что что он уже совершил визит в украинское посольство в Берлине. Меркель назначила графа Вальдерзее Уполномоченным немецкого правительства по обеспечению газового транзита с Украиной. Также первый официальный визит Спецпосланник осуществил именно в украинское посольство в Берлине.

Россия погасила весь долг по взносам в Совет Европы В России опубликовали доказательства высадки военных на остров Норвегии
Новости Украины Российская ФедерацияАнгела МеркельСанкции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь