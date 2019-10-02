Меркель требует от РФ дальнейших шагов для снятия санкций

Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

У нас есть прогресс, но нужно сделать еще много шагов, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель требует дальнейших шагов для снятия санкций с Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что одного только подписания "формулы Штайнмайера" для снятия санкций недостаточно.

"У нас есть прогресс, но нужно сделать еще много шагов. Именно поэтому сейчас можно сказать, что мы не можем снимать санкции, но что есть предпосылки для встречи на уровне глав государств и правительств в нормандском формате", - заявила Меркель.

Напомним, 1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма подписал "формулу Штайнмайера". Отметим, что, по условиям "формулы Штайнмайера", выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут пройти по украинским законам до возвращения контроля над участком границы с Российской Федерацией.

Как сообщало РБК-Украина, Меркель назначила уполномоченного по транзиту газа из Украины. Сообщается, что что он уже совершил визит в украинское посольство в Берлине. Меркель назначила графа Вальдерзее Уполномоченным немецкого правительства по обеспечению газового транзита с Украиной. Также первый официальный визит Спецпосланник осуществил именно в украинское посольство в Берлине.