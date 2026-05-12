Меркель розглядають на роль посередника у переговорах Європи з РФ, - Spiegel

17:00 12.05.2026 Вт
2 хв
Колишнього канцлера називають "найкращим кандидатом" з двох причин
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Ангела Меркель (Getty Images)

Колишнього канцлера Німеччини Ангелу Меркель вважають оптимальним посередником для перемовин між ЄС та РФ.

У політичних колах Меркель називають найкращим кандидатом на роль посередника, оскільки вона особисто знайома як з президентом України Володимиром Зеленським, так і з російським диктатором Володимиром Путіним. Також враховується той факт, що вона вже тривалий час перебуває у відставці.

В офісі колишнього канцлера повідомили, що наразі жодних офіційних запитів щодо її участі в переговорах не надходило. Там також не надали відповіді на запитання, чи готова Меркель погодитися на цю роль у майбутньому.

Країни Європи прагнуть брати безпосередню участь у діалозі з Москвою, враховуючи попередній досвід посередництва США. Висока представниця ЄС Кая Каллас наголосила, що було б "не дуже розумно" дозволяти Кремлю самому диктувати кандидатуру переговірника.

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер зазначив, що посередник повинен мати широку підтримку на рівні всього ЄС. Особливо важливою в цьому питанні є згода країн Східної Європи та Балтії.

Нагадаємо, 9 травня російський диктатор заявив, що вважає колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера найкращим кандидатом від ЄС для участі у можливих переговорах щодо завершення війни.

Зазначимо, що цю ідею у Німеччині відкинули. Один із німецьких чиновників наголосив, що кандидатура Шредера як посередника між ЄС та країною-агресоркою не розглядається.

В понеділок, 11 травня, ЗМІ повідомили, що Берлін обговорює кандидатуру президента Франка-Вальтера Штайнмаєра як можливого переговорника між Європою та Росією.

Крім того, Кая Каллас припустила, що може виступити у ролі переговірника від Євросоюзу у майбутньому діалозі з країною-агресоркою.

