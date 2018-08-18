Меркель и Путин согласовали темы переговоров

Меркель подчеркнула важность вопросса об урегулировании ситуации в Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Российской Федерации Владимир Путин провели пресс-брифинг, где согласовали темы переговоров на встрече сторон. Среди них будет как гуманитарная ситуация в Сирии, так и стабилизация ситуации в Украине, передает DW.

Также стороны обсудят иранскую ядерную программу и права человека. По данным российских СМИ, перед началом встречи на подъезде к замку Мезеберг прошло несколько пикетов, в том числе с призывом освободить украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего срок в российской колонии.

Лидеры РФ и ФРГ также отметили отсутствие прогресса по вопросу кризиса на востоке Украины и выразили надежду на продвижение в этом вопросе. В частности, Меркель констатировала, что на Донбассе нет стабильного перемирия, но высказала мнение, что оно установится к началу нового учебного года.

Путин в свою очередь заявил, что не видит альтернативы минским соглашениям в этом вопроссе. Кроме того, он сообщил, что Россия будет оказывать содействие специальной мониторинговой миссии ООН в том формате, как было заявлено ранее - на лини разграничения сторон.

Главы обеих стран также детально обсудят транзит газа в ЕС через Украину и строительство трубопровода "Северный поток-2".

Что касается Сирии, то Меркель коротко высказалась о том, что боевые действия в республике пошли на спад, однако там сохраняется опасность гуманитарной катастрофы.

Напоследок канцлер ФРГ отметила, что разногласия в отношениях с Россией нужно решать посредством диалога. Именно с этой целью и проходит встреча лидеров стран.

Напомним, Меркель на встрече с Путиным отметила, что Украина должна остаться участником процесса транзита российского газа в страны Европы, несмотря на строительство "Северного потока-2".