Меркель і Путін погодили теми переговорів

Меркель підкреслила важливість питання про врегулювання ситуації в Україні

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Російської Федерації Володимир Путін провели прес-брифінг, де погодили теми переговорів на зустрічі сторін. Серед них буде як гуманітарна ситуація в Сирії, так і стабілізація ситуації в Україні, передає DW.

Також сторони обговорять іранську ядерну програму і права людини. За даними російських ЗМІ, перед початком зустрічі на під'їзді до замку Мезеберг пройшло декілька пікетів, в тому числі із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова, що відбуває термін в російській колонії.

Лідери РФ і ФРН також відзначили відсутність прогресу з питання кризи на сході України і висловили надію на поступ у цьому питанні. Зокрема, Меркель констатувала, що на Донбасі немає стабільного перемир'я, але висловила думку, що вона встановиться до початку нового навчального року.

Путін у свою чергу заявив, що не бачить альтернативи мінськими угодами в цьому вопроссе. Крім того, він повідомив, що Росія буде сприяти спеціальної моніторингової місії ООН у тому форматі, як було заявлено раніше - на лінії розмежування сторін.

Глави обох країн також детально обговорять транзит газу в ЄС через Україну і будівництво трубопроводу "Північний потік-2".

Що стосується Сирії, то Меркель висловилася коротко про те, що бойові дії в республіці пішли на спад, однак там зберігається небезпека гуманітарної катастрофи.

Наостанок канцлер ФРН зазначила, що розбіжності у відносинах з Росією потрібно вирішувати шляхом діалогу. Саме з цією метою і проходить зустріч лідерів країн.

Нагадаємо, Меркель на зустрічі з Путіним зазначила, що Україна повинна залишитися учасником процесу транзиту російського газу в країни Європи, незважаючи на будівництво "Північного потоку-2".