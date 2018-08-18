Путин назвал "Северный поток-2" исключительно экономическим проектом

Путин заявляет, что этот проект не помешает осуществлять транзит газа в Европу через Украину

По словам президента Российской Федерации (РФ) Владимира Путина, строительство газопровода "Северный поток-2" в странах Европейского союза - это "исключительно экономический проект". Об этом он сказал в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в субботу, 18 августа.

Также президент РФ подчеркнул, что "Северный поток-2" поможет удовлетворить спрос Европы на энергоресурсы " и "улучшить европейскую газотранспортную систему", а также верифицировать маршруты поставок и минимизировать транзитные риски.

Путин добавил, что реализация этого проекта не отменяет возможностей по продлению транзитных поставок российского газа через территорию Украины.

"Главное, чтобы этот украинский транзит, он традиционный для нас, отвечал экономическим требованиям, был экономичным во всех смыслах этого слова", - сказал Путин.

Напомним, 10 августа президент Украины Петр Порошенко в очередной раз призвал европейских партнеров отказаться от строительства газопровода "Северный поток-2".

Ранее компания Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут строительства газопровода "Северный поток - 2". Он пройдет в обход Дании.