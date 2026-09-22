Зеленський прибув до США: заплановано 20 зустрічей на полях Генасамблеї ООН
Президент Володимир Зеленський з дружиною прибув до Нью-Йорку на 81-шу сесію Генасамблеї ООН. За його словами, в ході візиту заплановані близько 20 зустрічей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу глави держави а Telegram.
У пресс-службі сказано, що у ці 20 зустрічй входять: діалог з президентом Америки Дональдом Трампом, з лідерами Європи, сенаторами та членами Палати представників Конгресу США, керівниками міжнародних організацій, провідних американських компаній і аналітичних центрів.
Зеленський також зазначив, що вже підготовлена до підписання і нова Drone Deal.
"Звісно, перший пріоритет України – наближення миру та захист життя наших людей. Є конкретні безпекові пропозиції та деескалаційні рішення, які можуть наблизити закінчення війни", - цитує його пресс-служба.
Ще метою Зеленського та команди у Нью-Йорку є робота над посиленням ППО та забезпеченням для України достатніх фінансів.
"Проведемо саміт міжнародної Кримської платформи у Нью-Йорку. Має бути широке представництво країн на високому рівні, і ми цінуємо залученість усіх партнерів та підтримку нашої територіальної цілісності й суверенітету", - додав ще глава держави.
Щодо Першої леді, вона виступить перед студентами та викладачами Колумбійського університету й представить результати Саміту перших леді та джентльменів на майданчику ООН.
Нагадаємо, повідомлялось, що, за даними ЗМІ, зустрічі із Зеленським немає у графіку Дональда Трампа на Генасамблеї ООН.
Ще джерело РБК-Україна розповіло, що Україна очікує від зустрічі Зеленського і Трампа.