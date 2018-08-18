В Бундестаге призвали Меркель требовать у Путина освобождения Сенцова

Также Меркель должна призвать президента России вывести войска из Украины

Канцлера Германии Ангелу Меркель в Бундестаге призвали требовать у президента России Владимира Путина освобождения украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом передает DW.

Отмечается, что такое заявление сделала председатель фракции партии "Союз 90/Зеленые" Катрин Геринг-Екардт в одном из интервью. В частности, председатель фракции отметила, что при всей необходимости диалога с Путиным правительства Германии, не стоит пренебрегать собственными ценностями.

"Меркель должна дать понять, что продолжать удерживать Сенцова как политического заложника неприемлемо. Если его вскоре не отпустят, это приведет к значительному ухудшению отношений между Россией и Европой", - предостерегла глава оппозиционной фракции.

Кроме того, она назвала "жестоким и бесчеловечным" тот факт, что Сенцов "после легитимной критики противоправного российской оккупации Крыма" был осужден "по сфабрикованному делу" к 20 годам колонии в Сибири.

Катрин Геринг-Екардт считает, что Меркель во время встречи 18 августа должна объяснить российскому президенту, "что европейские санкции могут быть ослаблены только после того, как Путин закончит военную агрессию против Украины и выполнит минские договоренности".

Напомним, 17 августа представители Министерств иностранных дел Италии и Российской Федерации обсудили состояние незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова. Итальянский дипломат попросил рассказать о нынешнем состоянии и об обращении с Сенцовым, ситуация вокруг которого находится в центре итальянского и международного внимания.