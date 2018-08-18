Меркель: Украина должна остаться транзитером газа в ЕС

По словам Меркель, "Северный поток-2" не повлияет на транзит газа через Украину

Украина должна остаться участником процесса транзита газа в страны Европы, несмотря на строительство "Северного потока-2". Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель в субботу, 18 августа, во время брифинга перед встречей с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает "112 Украина".

По словам Меркель, реализация российского проекта по строительству газопровода "Северный поток-2" не должна повлиять на транзит газа через украинскую газотранспортную систему.

"Украина должна сохранить свою роль страны, которая осуществляет транзит российского газа в Европу, несмотря на реализацию проекта "Северный поток - 2", - подчеркнула Меркель.

Канцлер Германии назвала встречу с Путиным "отличной возможностью продолжить диалог" с РФ. Она добавила, что также обсудит с президентом России вопросы стабилизации ситуации в Украине.

Напомним, в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что "Северный поток-2" - это "исключительно экономический проект".